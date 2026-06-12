熊本市と阿蘇を結ぶJR九州で人気の観光列車「特急あそぼーい」が、運行開始から15周年迎えました。子どもから大人まで多くの人を楽しませるその魅力を取材しました。 【写真を見る】特急「あそぼーい！」が運行15周年 熊本地震を乗り越え 大人も子どもも笑顔に 「特急あそぼーい!」ってどんな列車？ 緑の中を駆け抜ける、白と黒が印象的な列車「特急あそぼーい!」は2011年6月にデビューし、15周