観光名所・天橋立にクマ出没…松並木が一時通行止め １２日午前７時半ごろ、京都の観光名所・天橋立でクマの目撃情報がありました。 【写真を見る】6月10日に天橋立で出没「砂浜を走るクマ」（視聴者提供）（すでに殺処分された個体） 警察などによりますと、現場は松並木にある茶屋の近く。外国人観光客が子グマ１頭を目撃したとして、近くにいた女性が通報したということです。 午前８時２０分ごろからは、天橋立の松