「尼崎センプルカップ・Ｇ１」（１２日、尼崎）準優勝戦が行われ、１０Ｒは５号艇の西岡顕心（香川）がまくり差しでイン黒井達矢（埼玉）を撃破。１１Ｒは山田康二（佐賀）、１２Ｒは加藤翔馬（２９）＝兵庫・１１５期・Ａ１＝がインから逃げ切りで勝利をつかんだ。加藤が待ちに待った白星をようやく勝ち取った。Ｇ１では２００３年５月の芦屋周年で江口晃生が記録して以来、初日から未勝利で予選を首位通過。珍しいケースで