エッフェル塔の前で記念写真を撮る2人。31年ぶりとなる大相撲・パリ公演を控え、観光を楽しむ豊昇龍関（27）と大の里関（26）の両横綱です。大の里関：やっとフランスに来たんだなという実感がわきました。エッフェル塔そっちのけの観光客と写真撮影に応じていました。実は豊昇龍関、“花より団子”の願いがあるようで…。フランスへ向かう前の羽田空港で楽しみにしていることを聞かれ、「パリのパンを食べてみたい」と答えた豊昇