人情味あふれる演技と親しみやすい人柄で、映画やテレビで幅広く活躍した俳優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名・奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんが９日、肺炎で死去した。８６歳だった。京都府出身。父は二代目中村鴈治郎、兄は坂田藤十郎という上方歌舞伎の家に生まれた。中学生の時に「景子と雪江」で映画デビュー。「炎上」「大菩薩峠」などの時代劇映画に多数出演し、かわいらしい娘役から、耐える嫁、遊女役まで巧み