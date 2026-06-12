12日、参議院本会議で個人情報保護法改正案が審議入りした。【映像】 「参政党」とヤジ→本人笑い の瞬間（実際の様子）トップバッターとして質問に立った立憲民主党の郡山りょう議員が登壇すると、拍手と「頑張れ」という声援のなか、「参政党」というヤジが飛び、議場がざわついた。郡山議員は「参政党」とつぶやくと、その意味に気づいたのか、笑いを見せた。この日、郡山議員が着ていたジャケットが、参政党カラーのオレ