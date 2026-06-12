次から次へとお皿に盛られていく、みずみずしいメロン。長引く中東情勢が、そんなメロンにも暗い影を落としています。ここはスイーツや軽食の食べ放題チェーン店「スイーツパラダイス」。19日までメロンとマンゴーの食べ放題コースを実施していて、多くの人が訪れていました。食べ放題で提供されるのは茨城県を代表するメロンの産地・鉾田市産のもの。2026年は、例年に増して甘みが強いといいます。スイーツパラダイス・濱口竜也マ