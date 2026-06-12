「オリックス−阪神」（１２日、京セラドーム大阪）演歌歌手の水森かおり（５２）が１２日、試合前の国歌独唱を務めた。純白ドレスに身を包んでホームベース側に登場した水森。さすが演歌歌手といった芯の通った歌声で堂々と歌い上げた。プロ野球の国歌独唱は２０１０年に仙台の楽天対ロッテ戦で行って以来、２度目。紅白２３年連続出場、これまで４５都道府県の１７３曲を歌い続けてきた百戦錬磨の“ご当地ソングの女王”で