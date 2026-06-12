98年（平10）のフジテレビ系ドラマ「ショムニ」の主題歌「それじゃあバイバイ」、99年のNHK「ポップジャム」エンディング「なあなあ」などで知られる音楽ユニットSURFACE（サーフィス）のボーカル椎名慶治（50）が12日、自身のXを更新。9日に86歳で亡くなった、女優中村玉緒（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんとパチンコ店で遭遇したエピソードを明かした。椎名は「その昔たまたま時間潰しの為に赤坂のパチンコ屋（事務所が赤