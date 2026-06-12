死を身近に感じたら、どう向き合っていくといいか。がん研究会有明病院腫瘍精神科部長の清水研さんは「人口10万人あたり6例未満の希少ながんに罹った20歳の患者さんは、体力が回復すると、大学進学のために再び予備校に通い出した。しかし、大学に合格して社会人として生きていく未来が全く見えない、とつらそうに見えたので彼女の選択に個人的な意見を持って踏み込んだ」という――。※本稿は、清水研『こころの傷つきをなかった