アイドルグループ「ＪＯ１」の佐藤景瑚が、１２日に更新されたお笑いコンビ・かまいたち（山内健司、濱家隆一）のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。プライベートを明かした。山内から「今休みはどのぐらいのペース？」と尋ねられた佐藤は「１日休みはあまりないです。（仕事が）ちょくちょく入って、昼に終わるとか。丸１日休みは、ほぼない」と告白。休みの日でも「レッスンとか入れたりする」そうで、そのレッスンは「（メン