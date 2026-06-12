日本保守党・百田尚樹代表が2026年6月11日の参院経済産業委員会で、「食料品の消費税ゼロ」議論を取り上げ、減税に対応するためのレジ改修についても追及した。突っ込むべき「大手の野党」、「皆さん大人しいもんです」百田氏は、高市早苗首相が解散総選挙に際して食料品の消費税減税を掲げ、衆院選で中道改革連合などの大手野党も同調したと指摘しながら、「選挙が終わると当然すぐゼロになるかなと思ってました。ところが全然そ