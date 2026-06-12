美しくて、 儚くて、 芯があって、にじみ出る優しさもある...。Aぇ! group・末澤誠也さんがついに単独でRayにカムバック！そこで今回は、金髪＆ロン毛でますますイロケを帯びた末澤さんに、ライブツアーに関するコトから、映画や新曲のコトまでたっぷりと語っていただきました。沼ること間違いナシな特別カットとともにお楽しみください♡輝きとメロさに満ちたアイドル末サマやっぱりステージに立つ末サマは格別♡ その