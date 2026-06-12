第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の山口大会の組み合わせ抽選会が１２日、山口市内で行われた。５０チームが出場する。７月１１日から１回戦がスタート。順調に日程が消化されれば、２８日に決勝戦が行われる。３季連続出場を目指す高川学園が大本命。プロ注目のエース木下に加え、松笠、宮崎と投手陣が充実。昨秋県Ｖの下関国際が対抗馬。エース・宮本と主砲・高園を軸に総合力が高い。新川、沖のバ