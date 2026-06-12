「フィクションは事実をちょっとずつずらして屈強なものにするんだ。そこに事実がなかったらリアリティは生まれない」これは『だれも知らない小さな国』をはじめとした「コロボックルシリーズ」を生み出した作家・佐藤さとるさんの言葉だ。コロボックルシリーズはリアルファンタジーで、まさにファンタジーをリアルに感じるためには「事実」がベースにあるからだと感じさせられる。凪良ゆうさんの小説は、ファンタジーではないけれ