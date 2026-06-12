ボートレース尼崎の尼崎市市制110周年記念「G1尼崎センプルカップ」（開設74周年）は12日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、13日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。予選3位の黒井達矢（37＝埼玉）は準優勝戦10R、「1マークで余裕を持ち過ぎてしまった」こともあり、西岡顕心の捲り差しを許しバック3番手。そこから必死に追い上げ丸野一樹との2番手争いを制した。優勝戦は4号艇を踏まえ伸び強化も考えるが「