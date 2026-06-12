元プロテニスプレーヤーの伊達公子さん（55）が12日、自身のインスタグラムを更新し、7年前に発症した疾患を明かした。伊達さんは「顎関節症の症状が出たのが2019年」とし、「口が開けられないくらいの強い痛み」と説明した。顎関節症とは、あごの関節や周辺の筋肉に異常が生じ、口を開け閉めするときに顎の痛みや口の開けづらさを引き起こす疾患。あごだけでなく、頭痛や肩、首など全身に症状が現れることもある。伊達さ