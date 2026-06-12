航空大手の国際線の燃油サーチャージが来月発券分から過去最高となります。全日空と日本航空の国際線で運賃とは別に徴収される燃油サーチャージは、原油価格や為替の変動に伴い2か月ごとに見直されます。イラン情勢に伴う原油高騰で航空機の燃料価格が急騰したため、燃油サーチャージは来月からさらに値上がりし、多くの路線で過去最高となります。ヨーロッパや北米行きの便では現在の5万6000円から6万5000円に、韓国行きは6000円