女優の寺島しのぶ（53）が12日、自身のインスタグラムを更新し、イメージチェンジした新髪形を披露した。寺島は「ちょっと、やっちゃいました」とつづり、これまでの黒髪から一転、カラー＆パーマをする動画も投稿。ウェービーな髪に、明るい色が入ったオン眉の前髪の新髪形の写真も投稿した。フォロワーからは「似合うかわいい！色も素敵」「お似合いです」「イメチェンですか？とっても似合ってて素敵です」「素敵です