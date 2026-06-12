お笑いコンビ「ココリコ」の遠藤章造（54）が10日、自身のYouTubeチャンネルを更新。車両本体価格749万円のテスラ「モデルY L」が納車されたことを報告し、反響を呼んでいる。【映像】ココリコ遠藤、愛車・テスラ「モデルY L」や光岡「バディ」これまでにもYouTubeチャンネルで、愛車を公開してきた遠藤。トヨタ「センチュリー」や、お笑いコンビ「とんねるず」の木梨憲武（64）から譲り受けたという光岡自動車「バディ」を披