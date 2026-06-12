シンガー・ソングライターの岡崎体育さんが、13日に予定していた大阪での音楽イベントへの出演をキャンセルすることが、公式サイトを通じて発表されました。公式サイトでは「このたび岡崎体育は、心身の体調不良のため療養が必要との判断に至り、明日6月13日（土）に出演を予定しておりました『Pangea EXPO 2026』への出演をやむを得ず見送らせていただくこととなりました」と報告。続けて、「出演を楽しみにしてくださっていた皆