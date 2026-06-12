プロ野球交流戦オリックス対阪神の試合が12日行われ、生中継放送のカンテレが阪神好機で中継を一時中断し、ネット上で波紋を呼んだ。阪神が2点劣勢の3回表2死一、二塁の場面、4番打者・佐藤輝を迎えたところで、突如「18時50分からサッカーW杯のみどころを放送します。プロ野球中継は18時58分から放送します」とテロップと共にアナウンス。佐藤輝が四球で満塁となったところで画面が切り替わった。この間に5番打者・大山が