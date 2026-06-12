元プロサッカー選手の鄭大世（チョン・テセ）の妻が、夫の現役人生を自身が終わらせたことへの後悔を語った。【映像】抜群スタイル CA時代の鄭大世妻・ソヒョンさん6月11日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #3』（ABEMA）に登場した鄭大世。2006年に大学を卒業後、日本のトップリーグJ1・川崎フロンターレに入団。強靭なフィ