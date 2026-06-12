◇プロ野球セ・パ交流戦 ロッテーDeNA(12日、ZOZOマリン)ロッテ・ソト選手が古巣相手に同点ソロホームランを放ちました。この日は2回に山口航輝選手がソロホームランを放ち、ロッテが先制。直後の3回には2つの死球でピンチを招くと、佐野恵太選手と筒香嘉智選手の連続タイムリーを浴び、逆転を許していました。すると4回にはソト選手が同点ソロホームラン。対するDeNAの先発・入江大生投手の投じた初球のストレートをとらえ、左中