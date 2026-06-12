日本代表は14日（日本時間15日）、FIFAワールドカップ2026・グループFで、米国ダラススタジアムでオランダと戦う。初戦を控えた12日、サッカー好きで知られるにしたんクリニックの西村社長がTikTokを更新。そのなかで代表選手を数多く輩出してきたクラブのスポンサー企業オーナーとして、代表への想いを語った。【写真】冨安から贈られた、サイン入り代表ユニホーム動画内では自社がプラチナスポンサーを務めるベルギー1部リーグ「