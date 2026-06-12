子どもを持つみなさんは、小学校の入学準備の中で一番大変だったことは何ですか。株式会社オレンジページ（東京都港区）が運営するメディア『こどもオレンジページ』が実施した「小学校の入学準備」に関する調査によると、「名前つけ」が最多となりました。では、入学準備で「あってよかったもの」や「役立ったサービス」には、どのようなものがあるのでしょうか。【調査結果】入学準備で大変だったことは？調査は、国内在住の2歳