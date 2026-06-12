私はサキコです。夫のタカシ、小学生の息子シュンと3人で暮らしています。サッカーの大会の観戦チケットが取れたタカシは、遠方への交通費や宿泊代を含め計15万円ほど使うと言います。でもウチはそんな大金をポンと出せる家計じゃありません。それでもタカシは自分の浪費を棚に上げ、私に向かって「食費を削れ」とか「もっと努力しろ」とか怒鳴ってくるのです。私が事実を突きつけると、しまいには「俺より稼いでから言え」と逆上