明日6月13日に開催される国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の授賞式“Grand Ceremony”にて、M!LKが追加パフォーマンスアーティストに決定した。 （関連：新着MVランキング：M!LK「アイドルパワー」に宿る愛のメッセージ大ヒットの先へ突き進む5人の現在地） Grand Ceremonyでは、主要6部門をはじめとする最優秀作品／アーティストの授賞式に加え、M!LKのほか、FRUITS ZIPPER、Fujii K