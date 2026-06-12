長門市は、去年、中学校の部活動の地域展開として市営の地域クラブを立ち上げました。先進事例ともいえるその取り組みを視察しようと全日本柔道連盟の役員がきのう（11日）、長門市を訪れました。全日本柔道連盟の中里壮也副会長らが、きのう地域クラブ「長門柔道」を視察しました。連盟では部活動の廃止は競技人口の減少につながりかねないとして、よりよい地域展開の形を模索しようと全国で視察を続けています。長門市では去年、