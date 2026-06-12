日本遺産「関門“ノスタルジック”海峡」の認知度を高めていこうと下関市立大学の学生がきょう（12日）、日本遺産を構成する市内の文化財を現状調査しました。調査をしたのは下関市立大学経済学部の学生およそ60人です。日本遺産は地域の歴史的魅力を通じて日本の文化・伝統を語るストーリ―を文化庁が認定するもので、「関門“ノスタルジック”海峡」は、旧下関英国領事館など下関市と、海峡をはさんだ北九州市にある4