●あす13日(土)も安定した空模様。あさって14日(日)の午後ほど雲多めの空に●来週は梅雨前線接近。18日(木)から傘の出番続く●本格的な雨の季節に向けて心構えを高めて過ごしましょう＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 「梅雨の中休み」が続いている県内ですが、今後の雨に関する気になる情報があります。それが「エルニーニョ現象」です。気象庁は、おとといの10日(水)に「エルニーニョ現象が発生しているとみられる。」と発