防府市の小学校で開かれた土砂災害の出前授業が開かれました。防府市の新田小学校で開かれた砂防出前授業には5年生およそ90人が参加しました。この出前授業が始まったきっかけは2009年7月21日防府市で起こった豪雨災害です。275ミリというほぼ1か月分の雨がわずか1日で降り市内各地で土砂災害が発生し、災害関連死を含めて19人が亡くなりました。この翌年から県の砂防課が土砂災害の恐ろしさや身を守る方法を知ってもらおうと、開