北海道白老町の住宅地付近で、ドライバーが道を横切るクマを目撃しました。その後、クマの姿は確認されていませんが、白老町は状況を見ながら「緊急銃猟」も検討していて、警戒を続けています。白老町によりますと、６月１２日午前１０時すぎ、白老町石山の石山大通で、走行中のドライバーが、１００メートル先で道路を横断するクマ１頭を目撃したということです。クマは成獣とみられ、そのまま住宅地の方へ走っ