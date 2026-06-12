液体を流し込むと出てきたのはかき氷！こちらは瞬間冷凍の技術を使った氷のいらないかき氷機なんです。手掛けた企業が胸を張る「令和のかき氷」は一体どんな食感なのでしょうか。(永田莉紗アナウンサー) 「こちらのかき氷機、氷がいらず、液体を入れるだけでかき氷ができるんです。綺麗に出てきますね。ありがとうございます。いただきます。氷がふわふわで雪のようにすっと口の中に溶けていきます」12日、鹿児島市で氷