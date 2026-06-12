＜宮里藍 サントリーレディス2日目◇12日◇六甲国際ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6619ヤード・パー72＞入り出したら止まらない。打てば入る。ツアー2勝目を目指す荒木優奈が打ち出の小槌なパッティングでバーディラッシュを演じた。出だし10番で約20メートルのロングパットをねじ込み、そこから怒とうの５連続バーディ。3メートル、3メートル、2メートル、5メートルを完ぺきにねじ込んだ。【写真】誰もが憧れる“神”が「かんぱ〜い