三重県尾鷲市で、伝統食「カツオの生節」作りが最盛期を迎えています。三枚におろされて並んだカツオ。生節はゆでたカツオを燻製にする特産品で、骨を丁寧に取り除いた後、桜の木でおよそ2時間じっくりといぶしていきます。今年は尾鷲港でのカツオの水揚げが少ないものの、脂の乗りはよいということです。