俳優の池上季実子さんが、今月9日に肺炎で亡くなったことがわかった俳優の中村玉緒さんへの追悼を、自身のXに投稿しました。 【写真を見る】【 中村玉緒さん 死去 】池上季実子さんが追悼「パチンコ回すポーズ。Cute！」「これからは大好きな勝さんと一緒ですねっ」池上さんは、同じ撮影所で仕事をしている合間に声をかけられたエピソードを振り返り、「これからは大好きな勝さんと一緒ですねっ」と中村さんに呼びかけていま