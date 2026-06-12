熊本市の新しい庁舎整備にかかる総事業費が1100億円～1200億円と明らかになったことに対し、街の声は…。 【写真を見る】【めっちゃ高い⁉熊本市の新しい庁舎】「こんな借金抱えたくない」「家が何軒も建つ」「利用しやすくなれば」…市民のホンネ 70代「こんな費用の借金を、市民として抱えたくない、本当に建て替える必要があるかを、もう1度再検討すべき」 10代「高いと思います。（市民の）物価高対策に使って