サハリン2の液化天然ガス（LNG）加工施設＝2009年2月、ロシア・サハリン州（共同）ロシア極東の石油・天然ガス開発事業「サハリン2」を巡る取引について、米財務省は11日、ロシアへの制裁の適用除外を12月18日まで延長すると発表した。日本はサハリン2から液化天然ガス（LNG）と原油を引き続き輸入できる。ロシアが2022年にウクライナに侵攻したことを受け、米国はロシア制裁を強化したが、サハリン2に関連する取引は制裁対象