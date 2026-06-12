事業説明会で話す、みんなの銀行の永吉健一頭取＝12日午前、東京都中央区（同行提供）5月で開業から5年を迎えたふくおかフィナンシャルグループ（FG）傘下のみんなの銀行は12日、東京都内で事業説明会を開いた。国内初のアプリ専業として個人向けローンを軸に収益化を目指したが、開業以来赤字が続く。最近は他社との協業に活路を見いだしつつあり、永吉健一頭取は「2027年度に黒字化を目指したい」と語った。みんなの銀行はア