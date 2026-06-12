■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）女子800mの予選が12日に行われ、大会3連覇を狙う久保凛（18、積水化学）が2分03秒09の組トップで13日に行われる決勝へ進出を決めた。3組に登場した久保は、スタートから落ち着いたレース運びで序盤から先頭に立った。1周を58秒で通過、最後の直線でも力強い走りを維持し、大きく後続を引き離すとそ