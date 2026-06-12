吉井裕鷹バスケットボールBリーグ1部（B1）の茨城は12日、2024年パリ五輪で日本代表の主力を担ったフォワードの吉井裕鷹（28）と来季の契約で合意したと発表した。吉井は2025〜26年シーズンは三遠で43試合に出場。平均8.4得点だった。茨城を通じ「全力でプレーしていきたい」とコメントした。茨城は今オフ、パリ五輪日本代表フォワードの渡辺飛勇や、ブラジル代表経験のあるティム・ソアレスを獲得するなど積極補強を進めてい