◇プロ野球 セ・パ交流戦 楽天-広島（12日、楽天モバイルパーク）楽天の守備で珍しく2人の内野手が打球を見失いヒットとなる場面があり、球場が一時騒然。その直後にはゲリラ豪雨により試合が中断となりました。その場面は、3回表の広島の攻撃中。1死1塁の状況でファビアン選手が3-1から甘いストレートを強振します。しかし打球は一二塁間方向への内野フライ。セカンドのワォーターズ選手が定位置付近で落下点を探りながら動き、フ