【テネリフェ（スペイン）共同】国際スケート連盟（ISU）の金載烈会長が11日、スペインのテネリフェで取材に応じ、フィギュアで2027〜28年シーズン以降も従来通りに世界選手権は3月に実施する考えを示した。雪上競技が一段落し、テレビでの露出がより見込める4月開催を模索したが、反対もあって断念したという。同シーズンからグランプリ（GP）シリーズにセミファイナルを導入するため、シリーズ開幕が約2週間早まる見通し。