お笑いコンビ「爆笑問題」太田光(61)の妻で、芸能事務所「タイタン」の太田光代社長（61）が11日放送のinterfm「鈴木紗理奈と中川安奈の修羅shushushu」（木曜 後10・00）にゲスト出演。光と離婚を考えた過去について語った。パーソナリティーの中川安奈から「何回か離婚届も書かれたりしてるみたいな話も聞いたことがある」と振られ、光代社長は「書いた」と明言。離婚する場合は社長業も辞めるつもりだったと語った。離婚