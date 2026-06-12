マッチングアプリで出会った相手に「営業の仕事を紹介できる。絶対稼げる」などと言って現金を要求したとして、消費者庁は12日、消費者安全法に基づく注意喚起のため事業者名を公表した。東京都新宿区のIT会社「PLANET」で、同社は取材に「そのようなことはしていない」と答えた。消費者庁によると、同社はマッチングアプリを通じて実際に会った大学生らに、金融商品や不動産を第三者に勧める仕事を紹介するとした上で「始める