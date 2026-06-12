俳優の中村玉緒さんが、9日に肺炎のため亡くなっていたことが分かりました。86歳でした。明るい笑顔で誰からも愛された玉緒さん。別れを惜しむ声が相次いでいます。豪快な笑い顔と飾らない人柄。そして独特の天然トーク“玉緒節”で広く愛されてきた中村玉緒さん。6月9日に肺炎のため東京都内で亡くなっていたことが分かりました。86歳でした。1939年、上方歌舞伎の名門・成駒屋の長女として生まれた玉緒さん。中学1年の時にスカウ