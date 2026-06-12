午前中は各地で日差しもあった12日の関東地方。午後になると天気が急変し、各地でゲリラ雷雨が発生しました。今後、雷が発生する確率が高い地域もあり引き続き警戒が必要です。（2026年6月12日午後4時50分頃放送）【画像で見る】各地の週末の天気ほとんどで晴れ予報も雷に注意埼玉では「ひょう」も関東で夜遅くまで落雷のおそれ日比麻音子キャスター:12日は天気がころころと変わる一日でした。東京・北区では激しい雨が降り、駅