◇陸上・日本選手権第1日（2026年6月12日名古屋市・パロマ瑞穂スタジアム）女子800メートル予選が行われ、日本記録保持者で3連覇の懸かる久保凛（積水化学）は2分3秒09をマークして3組1着となり、全体2位で決勝に進んだ。トップは塩見綾乃（岩谷産業）で2分1秒82だった。スタートから前に出て先頭をキープ。その勢いのまま後続を引き離してフィニッシュした。レース後は「ラスト200で足が動かなくて“マジか”って感じだっ