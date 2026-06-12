選挙戦での“中傷動画”を巡り、連日対応に追われている高市総理大臣。12日正午前に行われた自民党議員との面会では、いつもと異なる様子が。11日のきびきびとした足取りとは対照的に、12日は歩みが遅いように見えます。さらに報道陣が退出する直前、体を支えられるような場面もありました。高市総理の体調について、面会後に問われた自民党の新藤議員は「全く問題ございません。ただハイヒールがちょっと高かったので、ハイヒール